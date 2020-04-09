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Espreso.tvОбществоБританские ветеринары советуют изолировать котов, чьи хозяева болеют коронавирусом

Британские ветеринары советуют изолировать котов, чьи хозяева болеют коронавирусом


фото: reuters
Британская ассоциация ветеринаров советует изолировать домашних кошек, владельцы которых заболели коронавирусом

Об этом сообщает CNN.

"Котов из домохозяйств, где проживают инфицированные коронавирусом, или тех, чьи владельцы находятся на самоизоляции, следует удерживать на карантине в их домах", - заявили ветеринары.

Отмечается, что уже было зафиксировано несколько случаев COVID-19 у животных, передача вируса, скорее всего, произошла от человека к животному.

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Ветеринары также предупреждают, что вирус может держаться на шерсти животных так же, как и на других поверхностях.

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