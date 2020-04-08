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Espreso.tvСпортЗинченко сыграл с российскими футболистами шоуматч в Counter-Strike

Зинченко сыграл с российскими футболистами шоуматч в Counter-Strike


фото: Getty Images
Команда украинского защитника Александра Зинченко уступила российским футболистам в шоуматче Counter-Strike

Об этом сообщает sport.ua.

Команда Зинченко, в которую вошли Александр Зубков ("Ференцварош"), Василий Кравец ("Луго"), Евгений Осадчук ("Одесса"), а также россиянин Артем Ярмолицкий ("Химик-Арсенал") уступила команде российского форварда испанской "Сельты" Федора Смолова.

Шоуматч закончился со счетом 0:2 (12:16, 10:16).

Встречу прокомментировали известные киберспортивные комментаторы Арсений Ceh9 Триноженко и Алексей Yxo Малецкий.

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