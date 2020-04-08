Зинченко сыграл с российскими футболистами шоуматч в Counter-Strike
8 апреля, 2020, 20:43
Команда украинского защитника Александра Зинченко уступила российским футболистам в шоуматче Counter-Strike
Об этом сообщает sport.ua.
Команда Зинченко, в которую вошли Александр Зубков ("Ференцварош"), Василий Кравец ("Луго"), Евгений Осадчук ("Одесса"), а также россиянин Артем Ярмолицкий ("Химик-Арсенал") уступила команде российского форварда испанской "Сельты" Федора Смолова.
Шоуматч закончился со счетом 0:2 (12:16, 10:16).
Встречу прокомментировали известные киберспортивные комментаторы Арсений Ceh9 Триноженко и Алексей Yxo Малецкий.
- 6 апреля стало известно, что украинские и российские футболисты сыграют между собой в Counter-Strike.
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