Украинские и российские футболисты сыграют между собой в Counter-Strike

6 апреля, 2020, 11:42

6 апреля украинские и российские футболисты проведут шоуматч в видеоигре Counter-Strike: Global Offensive

Об этом российский футболист Федор Смолов сообщил в Instagram-stories.

Между собой встретятся две команды украинских и российских футболистов. За команду украинцев сыграет Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Александр Зубков ( "Ференцварош"), Василий Кравец ( "Луго"), Евгений Осадчук ( "Одесса"), а также россиянин Артем Ярмолицкий ( "Химик-Арсенал").

За российскую команду сыграет российский форвард испанской "Сельты" Федор Смолов и другие представители СПЧ.

Шоуматч состоится 6 апреля в 19:00 по Киеву.