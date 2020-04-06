Украинские и российские футболисты сыграют между собой в Counter-Strike
6 апреля, 2020, 11:42
6 апреля украинские и российские футболисты проведут шоуматч в видеоигре Counter-Strike: Global Offensive
Об этом российский футболист Федор Смолов сообщил в Instagram-stories.
Между собой встретятся две команды украинских и российских футболистов. За команду украинцев сыграет Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Александр Зубков ( "Ференцварош"), Василий Кравец ( "Луго"), Евгений Осадчук ( "Одесса"), а также россиянин Артем Ярмолицкий ( "Химик-Арсенал").
За российскую команду сыграет российский форвард испанской "Сельты" Федор Смолов и другие представители СПЧ.
Шоуматч состоится 6 апреля в 19:00 по Киеву.
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