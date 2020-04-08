Знаменитый одноклубник Шевченко выздоровел после коронавируса
8 апреля, 2020, 16:55
Бывший партнер Андрея Шевченко по "Милану" Паоло Мальдини оправился после заболевания COVID-19
Об этом сообщает Calciomercato .
О том, что технический директор "Милана" Паоло Мальдини и его сын Даниэль, который играет за итальянский клуб, заразились коронавирусом объявили 21 марта.
8 апреля стало известно о том, что 51-летний Мальдини уже полностью оправился после болезни и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей. 18-летний Даниэль Мальдини также одолел коронавирус еще несколько дней назад.
Шевченко и Мальдини играли вместе за "Милан" в 1999 -2006, 2008 - 2009 годах.
- Напомним, 21 марта стало известно, что Паоло Мальдини и его сын Даниэль сдали положительный тест на коронавирус.
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