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Espreso.tvСпортЗнаменитый одноклубник Шевченко выздоровел после коронавируса

Знаменитый одноклубник Шевченко выздоровел после коронавируса


фото: Getty Images
Бывший партнер Андрея Шевченко по "Милану" Паоло Мальдини оправился после заболевания COVID-19

Об этом сообщает Calciomercato .

О том, что технический директор "Милана" Паоло Мальдини и его сын Даниэль, который играет за итальянский клуб, заразились коронавирусом объявили 21 марта.

8 апреля стало известно о том, что 51-летний Мальдини уже полностью оправился после болезни и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей. 18-летний Даниэль Мальдини также одолел коронавирус еще несколько дней назад.

Шевченко и Мальдини играли вместе за "Милан" в 1999 -2006, 2008 - 2009 годах.

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