Легендарный одноклубник Шевченко по "Милану" заразился коронавирусов

21 марта, 2020, 22:19

Знаменитый футболист итальянского "Милана" Паоло Мальдини и его сын Даниэль сдали положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Милана".

Паоло Мальдини, который является техническим директором итальянского клуба, и его сын Даниэль сдали положительный тест на коронавирус.

51-летний экс-капитан "Милана" контактировал с человеком, который заразился коронавирусом. Вскоре у Паоло Мальдини стали проявляться симптомы. 20 марта у него взяли мазок, а сегодня пришел положительный результат.

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Паоло и Даниэль Мальдини чувствуют себя хорошо. Они уже провели две недели в изоляции дома, не контактируя с другими людьми.

Мальдини останутся в карантине до тех пор, пока клинически не будет установлено, что они выздоровели.