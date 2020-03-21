Легендарный одноклубник Шевченко по "Милану" заразился коронавирусов
21 марта, 2020, 22:19
Знаменитый футболист итальянского "Милана" Паоло Мальдини и его сын Даниэль сдали положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт "Милана".
Паоло Мальдини, который является техническим директором итальянского клуба, и его сын Даниэль сдали положительный тест на коронавирус.
51-летний экс-капитан "Милана" контактировал с человеком, который заразился коронавирусом. Вскоре у Паоло Мальдини стали проявляться симптомы. 20 марта у него взяли мазок, а сегодня пришел положительный результат.
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Паоло и Даниэль Мальдини чувствуют себя хорошо. Они уже провели две недели в изоляции дома, не контактируя с другими людьми.
Мальдини останутся в карантине до тех пор, пока клинически не будет установлено, что они выздоровели.
- 21 марта аргентинский футболист "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что болен коронавирусом.
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