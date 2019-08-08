Знаменитый голкипер, перенесший инфаркт, может возобновить карьеру
8 августа, 2019, 17:21
Легендарный испанский футболист Икер Касильяс, который весной перенес инфаркт, попал в заявку португальского "Порту" на новый сезон
Об этом сообщает официальный сайт "Порту".
38-летний испанец включен в заявку команды на будущий сезон. При этом ранее Икер Касильяс заявил, что завершает игровую карьеру и займет в "Порту" руководящую должность. Весной у испанца случился сердечный приступ на тренировке, футболист перенес операцию.
Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Большую часть своей карьеры голкипер сыграл за "Реал". В составе мадридского клуба он пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды брал Кубок Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
- Напомним, 1 мая у бывшего голкипера "Реала" Икера Касильяса случился инфаркт миокарда во время тренировки "Порту".
- Позже, врач-кардиолог Хуан Антонио Корбалан заявил, что Икер Касильяс после инфаркта придется завершить карьеру .
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