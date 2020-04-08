Заведения профобразования должны дистанционно провести аттестацию выпускников, - МОН

8 апреля, 2020, 15:54

Профессионально-технические учебные заведения должны организовать дистанционное проведение государственной квалификационной аттестации выпускников, если она приходится на период карантина

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки, передает пресс-центр Правительственного портала.

"Сейчас мы имеем ситуацию, когда большая часть учеников профтехзаведений ждет завершения карантина, чтобы пройти квалификационную аттестацию и получить диплом. Чтобы они не теряли время, мы просим учреждения провести аттестацию дистанционно и таким образом проверить знания и умения выпускников", - говорится в сообщении .

В МОН также объяснили, как осуществить аттестацию выпускников, для которых производственная практика полностью или частично пришлась на период карантина, а перенести ее в дистанционный формат нельзя из-за особенностей профессии. Так, МОН предлагает учитывать оценки таких учеников по производственному обучению, которое они отработали в заведении с мастерами. Речь идет об оценке только тех тем, производственная практика для которых была запланирована на время карантина. Это позволит допустить к дистанционной государственной квалификационной аттестации таких выпускников.

Напомним, и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году будет проведено ориентировочно после 20 июня.

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