ВНО начнется ориентировочно в конце июня - в. о. министра образования

26 марта, 2020, 15:13

Внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году будет проведено ориентировочно после 20 июня

Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает РБК-Украина .

Пробное ВНО должно было состояться 4 и 11 апреля.

"Учитывая предварительно объявленные даты пробного ВНО на 4 и 11 апреля, мы понимаем, что в эти даты пробное ВНО не произойдет", - заявила Мандзий.

По ее словам, в то же время предварительное ВНО в 2020 году не будет отменено.

"Если мы возвращаемся в мае за парты - это будет означать, что в мае будет происходить пробное ВНО. Основная сессия ВНО начнется ориентировочно после 20-х чисел июня. Если мы не вернемся за школьные парты в мае, а вернемся в июне, то мы тоже сможем организовать пробное ВНО в пределах июня до старта основной сессии", - заявила Мандзий.