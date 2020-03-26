 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВНО начнется ориентировочно в конце июня - в. о. министра образования

ВНО начнется ориентировочно в конце июня - в. о. министра образования


фото: slovoidilo
Внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году будет проведено ориентировочно после 20 июня

Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает РБК-Украина .

Пробное ВНО должно было состояться 4 и 11 апреля.

"Учитывая предварительно объявленные даты пробного ВНО на 4 и 11 апреля, мы понимаем, что в эти даты пробное ВНО не произойдет", - заявила Мандзий.

По ее словам, в то же время предварительное ВНО в 2020 году не будет отменено.

"Если мы возвращаемся в мае за парты - это будет означать, что в мае будет происходить пробное ВНО. Основная сессия ВНО начнется ориентировочно после 20-х чисел июня. Если мы не вернемся за школьные парты в мае, а вернемся в июне, то мы тоже сможем организовать пробное ВНО в пределах июня до старта основной сессии", - заявила Мандзий.

  • Сроки проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании в 2020 году перенесут на более поздние даты из-за продолжения карантина для предотвращения распространения коронавируса.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

26 марта, 2020 четверг

25 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать