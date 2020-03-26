ВНО начнется ориентировочно в конце июня - в. о. министра образования
Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает РБК-Украина .
Пробное ВНО должно было состояться 4 и 11 апреля.
"Учитывая предварительно объявленные даты пробного ВНО на 4 и 11 апреля, мы понимаем, что в эти даты пробное ВНО не произойдет", - заявила Мандзий.
По ее словам, в то же время предварительное ВНО в 2020 году не будет отменено.
"Если мы возвращаемся в мае за парты - это будет означать, что в мае будет происходить пробное ВНО. Основная сессия ВНО начнется ориентировочно после 20-х чисел июня. Если мы не вернемся за школьные парты в мае, а вернемся в июне, то мы тоже сможем организовать пробное ВНО в пределах июня до старта основной сессии", - заявила Мандзий.
- Сроки проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании в 2020 году перенесут на более поздние даты из-за продолжения карантина для предотвращения распространения коронавируса.
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