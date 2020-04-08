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Espreso.tvОбществоВ Италии обрушился мост

В Италии обрушился мост


фото: ANSA
В итальянском регионе Тоскана рухнул автомобильный мост через реку, в результате чего один человек был госпитализирован

Об этом сообщает ANSA.

"Мост обрушился в среду на провинциальной дороге близ Масса-Каррара в Тоскане", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в момент инцидента на мосту находились два транспортных средства. Один автомобиль пострадал при падении частей моста, в результате чего водитель был доставлен в больницу с легкими травмами. Другой водитель фургона, как сообщается, не ранен, но получил шок.

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Издание пишет, что в районе инцидента был обнаружен сильный запах газа. В момент обрушения моста раздался громкий удар или взрыв.

В прошлом году на асфальте, которым был покрыт мост, обнаружили трещину. Позже его отремонтировали.

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