В Италии обрушился мост
Об этом сообщает ANSA.
"Мост обрушился в среду на провинциальной дороге близ Масса-Каррара в Тоскане", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в момент инцидента на мосту находились два транспортных средства. Один автомобиль пострадал при падении частей моста, в результате чего водитель был доставлен в больницу с легкими травмами. Другой водитель фургона, как сообщается, не ранен, но получил шок.
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Издание пишет, что в районе инцидента был обнаружен сильный запах газа. В момент обрушения моста раздался громкий удар или взрыв.
В прошлом году на асфальте, которым был покрыт мост, обнаружили трещину. Позже его отремонтировали.
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