В Подмосковье произошел мощный взрыв в 5-этажке. Есть погибшие
4 апреля, 2020, 13:47
Большой взрыв произошел в субботу, 4 апреля 2020 года, в жилом пятиэтажном доме в расположенном вблизи Москвы городе Орехово-Зуево
Об этом со ссылкой на российский "Интерфакс" передает Еспресо.TV .
Инцидент произошел на улице Гагарина. От действия взрывной волны обрушился один подъезд дома с 1 по 5 этаж.
Предварительная причина - "взрыв бытового газа".
По предварительным данным, на нижних этажах есть погибшие.
В сети также появились фотографии, на которых видно, что часть дома была разрушена, а на улице собрались люди.
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