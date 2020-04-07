Япония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса
Об этом сообщает Mainichi.
"Премьер-министр Синдзо Абэ объявил чрезвычайное положение 7 апреля, в то время как количество новых случаев коронавируса продолжает расти в Японии", - говорится в сообщении.
Как сообщает газета, чрезвычайное положение вводится сегодня в полночь по местному времени, и продлится один месяц.
Отмечается, что ЧП будет действовать не по всей стране, а только в столице Токио и префектурах Сайтама, Чиба, Канагава, Осака, Хиого и Фукуока.
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По данным Worldmeters, в Японии сейчас всего 3906 случаев нового коронавируса, из них 92 летальных.
По состоянию на утро вторника 7 апреля во мире всего зафиксировано около 1,35 миллиона случаев инфицирования COVID-19, включая в 75 тыс. погибших и более 285 тыс. тех, кто выздоровели.
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