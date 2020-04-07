 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЯпония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Япония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса


фото: reuters
Правительство Японии ввело в стране чрезвычайное положение на один месяц из-за пандемии коронавируса COVID-19

Об этом сообщает Mainichi.

"Премьер-министр Синдзо Абэ объявил чрезвычайное положение 7 апреля, в то время как количество новых случаев коронавируса продолжает расти в Японии", - говорится в сообщении.

Как сообщает газета, чрезвычайное положение вводится сегодня в полночь по местному времени, и продлится один месяц.

Отмечается, что ЧП будет действовать не по всей стране, а только в столице Токио и префектурах Сайтама, Чиба, Канагава, Осака, Хиого и Фукуока.

Читайте также: В Японии объявили новую волну эпидемии коронавируса

По данным Worldmeters, в Японии сейчас всего 3906 случаев нового коронавируса, из них 92 летальных.

По состоянию на утро вторника 7 апреля во мире всего зафиксировано около 1,35 миллиона случаев инфицирования COVID-19, включая в 75 тыс. погибших и более 285 тыс. тех, кто выздоровели.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

7 апреля, 2020 вторник

6 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать