В Минздраве напомнили, как правильно пользоваться медицинской маской
8 апреля, 2020, 17:55
Министерство здравоохранения напомнило, как пользоваться масками на пользу для себя
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Чтобы маска защищала, а не вредила, надо правильно ею пользоваться. Меняйте ее каждые 2-4 часа, не прикасайтесь к ее внешней стороне, утилизируйте и ни в коем случае не используйте повторно", - говорится в сообщении.
- Государственный департамент США и USAID объявили о выделении Украине дополнительных средств в объеме $225 млн для борьбы с коронавирусом.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало