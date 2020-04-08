В Минздраве напомнили, как правильно пользоваться медицинской маской

8 апреля, 2020, 17:55

Министерство здравоохранения напомнило, как пользоваться масками на пользу для себя

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Чтобы маска защищала, а не вредила, надо правильно ею пользоваться. Меняйте ее каждые 2-4 часа, не прикасайтесь к ее внешней стороне, утилизируйте и ни в коем случае не используйте повторно", - говорится в сообщении.

Государственный департамент США и USAID объявили о выделении Украине дополнительных средств в объеме $225 млн для борьбы с коронавирусом.