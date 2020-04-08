США выделит Украине еще $225 млн для борьбы с коронавирусом

8 апреля, 2020, 15:20

Государственный департамент США и USAID объявили о выделении Украине дополнительных средств в объеме $225 млн

Об этом сообщила пресс-служба USAID Украины.

"Государственный департамент США и USAID объявили о выделении дополнительных средств в объеме 225 млн долл. для осуществления гуманитарных мероприятий, которые должны снизить распространение коронавируса COVID-19 и укрепить систему здравоохранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее для противодействия эпидемии коронавируса США выделили Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $1,2 млн.