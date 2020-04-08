США выделит Украине еще $225 млн для борьбы с коронавирусом
8 апреля, 2020, 15:20
Государственный департамент США и USAID объявили о выделении Украине дополнительных средств в объеме $225 млн
Об этом сообщила пресс-служба USAID Украины.
"Государственный департамент США и USAID объявили о выделении дополнительных средств в объеме 225 млн долл. для осуществления гуманитарных мероприятий, которые должны снизить распространение коронавируса COVID-19 и укрепить систему здравоохранения", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее для противодействия эпидемии коронавируса США выделили Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $1,2 млн.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало