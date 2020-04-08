 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСША выделит Украине еще $225 млн для борьбы с коронавирусом

США выделит Украине еще $225 млн для борьбы с коронавирусом

Государственный департамент США и USAID объявили о выделении Украине дополнительных средств в объеме $225 млн

Об этом сообщила пресс-служба USAID Украины.

"Государственный департамент США и USAID объявили о выделении дополнительных средств в объеме 225 млн долл. для осуществления гуманитарных мероприятий, которые должны снизить распространение коронавируса COVID-19 и укрепить систему здравоохранения", - говорится в сообщении.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 апреля, 2020 среда

больше новостей

8 апреля, 2020 среда

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать