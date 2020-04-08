В Черновцах умерла женщина с подозрением на COVID-19
8 апреля, 2020, 14:46
В Черновицкой городской больнице №1 умерла 66-летняя женщина с подозрением на коронавирус
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
"В Черновицкой городской больнице №1 умер 66-летняя пациентка с подозрением на COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина была госпитализирована 6 апреля, а на следующий день ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. У больной была сопутствующая патология - гипертоническая болезнь.
- Напомним, в Черновицкой области коронавирус в трех священников .
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