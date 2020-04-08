 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Черновицкой области у трех священников обнаружили коронавирус

В Черновицкой области у трех священников обнаружили коронавирус

В Черновицкой области за сутки обнаружили 25 случаев заболевания COVID-19, среди новых больных - трое священников

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.у Facebook.

"Черновицкий лабораторный центр осуществил обработку очередных образцов анализов и сообщил нам только о том, что обнаружено 25 новых случаев заражения. В первую очередь речь идет о Черновцах и Хотине, где обнаружено по пять случаев. Остальные 15 случаев распределяются по разным районам области. Среди вновь выявленных инфицированных на Буковине трое священнослужителей ", - рассказал Осачук.

В целом коронавирусом инфицированы 273 жителя Буковины.

Осачук заметил, что одним из источников массового заражения стали похороны в одном из сел области.

"Можем с тревогой говорить о том, что в одном из сел нашей области таким очагом, который вспыхнул этой инфекцией, стали многолюдные похороны. После совместного посещения этой процессии имеем большое количество инфицированных", - отметил он.

Осачук подтвердил информацию о пяти новых случаев выздоровления от коронавирусной инфекции на Буковине. В целом от этой болезни в области излечились 16 человек.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 апреля, 2020 среда

больше новостей

8 апреля, 2020 среда

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать