В Черновицкой области у трех священников обнаружили коронавирус

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.у Facebook.

"Черновицкий лабораторный центр осуществил обработку очередных образцов анализов и сообщил нам только о том, что обнаружено 25 новых случаев заражения. В первую очередь речь идет о Черновцах и Хотине, где обнаружено по пять случаев. Остальные 15 случаев распределяются по разным районам области. Среди вновь выявленных инфицированных на Буковине трое священнослужителей ", - рассказал Осачук.

В целом коронавирусом инфицированы 273 жителя Буковины.

Осачук заметил, что одним из источников массового заражения стали похороны в одном из сел области.

"Можем с тревогой говорить о том, что в одном из сел нашей области таким очагом, который вспыхнул этой инфекцией, стали многолюдные похороны. После совместного посещения этой процессии имеем большое количество инфицированных", - отметил он.

Осачук подтвердил информацию о пяти новых случаев выздоровления от коронавирусной инфекции на Буковине. В целом от этой болезни в области излечились 16 человек.

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