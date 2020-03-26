Футболисты немецкого клуба отказались от зарплаты из-за коронавируса
26 марта, 2020, 20:59
Футболисты берлинского "Униона" отказались от своих зарплат на время финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса
Об этом сообщает Reuters.
У немецкого клуба серьезные финансовые проблемы, поэтому футболисты пошли на такой шаг, чтобы "Унион" смог продлить существование.
"Футболисты первой команды отказались от своих зарплат. Другие работники клуба согласовали частичное сокращение зарплат до восстановления матчей Бундеслиги", - говорится в заявлении клуба.
Текущий сезон дебютный для берлинского "Униона" в Бундеслиге, команда занимает 11-ю строчку и имеет в активе 30 очков, отставая от зоны Лиги Европы на 7 баллов.
- 26 марта часть футболистов "Барселоны" выступила против сокращения зарплаты на 70% из-за карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
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