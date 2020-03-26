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Espreso.tvСпортФутболисты немецкого клуба отказались от зарплаты из-за коронавируса

Футболисты немецкого клуба отказались от зарплаты из-за коронавируса


фото: Getty Images
Футболисты берлинского "Униона" отказались от своих зарплат на время финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса

Об этом сообщает Reuters.

У немецкого клуба серьезные финансовые проблемы, поэтому футболисты пошли на такой шаг, чтобы "Унион" смог продлить существование.

"Футболисты первой команды отказались от своих зарплат. Другие работники клуба согласовали частичное сокращение зарплат до восстановления матчей Бундеслиги", - говорится в заявлении клуба.

Текущий сезон дебютный для берлинского "Униона" в Бундеслиге, команда занимает 11-ю строчку и имеет в активе 30 очков, отставая от зоны Лиги Европы на 7 баллов.

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