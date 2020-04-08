Трамп хочет открыть экономику США в зависимости от результатов тестирования, - Bloomberg
Об этом пишет агентство Bloomberg.
Усилия, вероятно, начнутся в небольших городах и поселках в штатах, которые еще не пострадали от вируса. Такие города, как Нью-Йорк, Детройт, Новый Орлеан и другие, которые президент назвал "горячими точками", останутся закрытыми.
По данным сайта Worldоmeter, по состоянию на утро 8 апреля во мире зафиксировано 1431951 случай коронавируса, в частности 82 085 человек погибли, 302 209 выздоровели.
В США от коронавируса за минувшие сутки погибли 1736 человек. Это самое большое количество смертей от коронавируса, которое зарегистрировали в стране в сутки.
Сейчас в стране наибольшее количество зараженных коронавируса в мире - 400 540 человек, из них 12 857 погибших (16 сегодня) и 21711 выздоровели.
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