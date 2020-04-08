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Espreso.tvОбществоТолько для двоих: Facebook запустил отдельное приложение для влюбленных пар

Только для двоих: Facebook запустил отдельное приложение для влюбленных пар

Компания Facebook запустила приложение Tuned для влюбленных пар как эксперимент: там они смогут обмениваться настроением, музыкой и фотографиями

Об этом сообщает The Verge.

Приложение предназначено для общения только между двумя людьми. Таким образом компания хочет создать "интимное пространство для влюбленных".

Чтобы обмениваться музыкой, нужно привязать профиль в Spotify к Tuned. Пары также могут обмениваться заметками и голосовыми сообщениями.

Сейчас программа работает только на iOS.

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