Только для двоих: Facebook запустил отдельное приложение для влюбленных пар
8 апреля, 2020, 10:08
Компания Facebook запустила приложение Tuned для влюбленных пар как эксперимент: там они смогут обмениваться настроением, музыкой и фотографиями
Об этом сообщает The Verge.
Приложение предназначено для общения только между двумя людьми. Таким образом компания хочет создать "интимное пространство для влюбленных".
Чтобы обмениваться музыкой, нужно привязать профиль в Spotify к Tuned. Пары также могут обмениваться заметками и голосовыми сообщениями.
Сейчас программа работает только на iOS.
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