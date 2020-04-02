Оккупанты на Донбассе помешали работе ОБСЕ, наблюдатели говорят о регулярном препятствовании
Об этом говорится в оперативном отчете CММ ОБСЕ № 7/2020.
"31 марта и 1 апреля члены вооруженных формирований снова не пропускали патрули Миссии в неподконтрольные правительству районы официальным дорожным коридором", - говорится в сообщении.
В эти дни на блокпосту в 200 м к югу от моста вблизи Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) контролируемые Россией боевики не позволили патрулям СММ пройти в неподконтрольные правительству районы, сославшись на "приказы от руководства".
В ОБСЕ отметили, что такие препятствия оккупантами работе наблюдателей стали регулярными.
"Эти регулярные запреты доступа Миссии на блокпостах вооруженных формирований при попытке пересечения в неподконтрольных правительству районов начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области (см. Оперативные отчеты СММ №№ 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020 и 6/2020). Такие ограничения свободы передвижения СММ через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране ", - заявили в ОБСЕ.
- Напомним, ранее Германия и Франция заявили , что террористы "ЛНР" и "ДНР" мешают работе ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-