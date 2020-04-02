Оккупанты на Донбассе помешали работе ОБСЕ, наблюдатели говорят о регулярном препятствовании

2 апреля, 2020, 08:26

Российские боевики на Донбассе помешали наблюдателям ОБСЕ попасть в неподконтрольные украинскому правительству районы

Об этом говорится в оперативном отчете CММ ОБСЕ № 7/2020.

"31 марта и 1 апреля члены вооруженных формирований снова не пропускали патрули Миссии в неподконтрольные правительству районы официальным дорожным коридором", - говорится в сообщении.

В эти дни на блокпосту в 200 м к югу от моста вблизи Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) контролируемые Россией боевики не позволили патрулям СММ пройти в неподконтрольные правительству районы, сославшись на "приказы от руководства".

В ОБСЕ отметили, что такие препятствия оккупантами работе наблюдателей стали регулярными.

"Эти регулярные запреты доступа Миссии на блокпостах вооруженных формирований при попытке пересечения в неподконтрольных правительству районов начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области (см. Оперативные отчеты СММ №№ 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020 и 6/2020). Такие ограничения свободы передвижения СММ через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране ", - заявили в ОБСЕ.

Напомним, ранее Германия и Франция заявили , что террористы "ЛНР" и "ДНР" мешают работе ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса.

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