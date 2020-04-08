На Волыни от коронавируса выздоровела семилетняя девочка
8 апреля, 2020, 14:51
Семилетняя девочка из села Горькая Полонка, в которой первой на Волыни официально подтвердили коронавирус, вылечилась
Об этом сообщают " Волынские новости ".
Отмечается, что девочку дважды обследовали, дважды результат теста был отрицательным. Таким образом, это первый подтвержденный случай выздоровления больного коронавирусом на Волыни.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
- Напомним, в 7-летнего ребенка в Волынской области обнаружили коронавирус.
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало