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Espreso.tvОбществоНа Волыни от коронавируса выздоровела семилетняя девочка

На Волыни от коронавируса выздоровела семилетняя девочка


фото: reuters
Семилетняя девочка из села Горькая Полонка, в которой первой на Волыни официально подтвердили коронавирус, вылечилась

Об этом сообщают " Волынские новости ".

Отмечается, что девочку дважды обследовали, дважды результат теста был отрицательным. Таким образом, это первый подтвержденный случай выздоровления больного коронавирусом на Волыни.

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