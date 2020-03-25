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Espreso.tvОбществоНа Волыни зафиксировали первый случай заражения: коронавирус обнаружили у ребенка

На Волыни зафиксировали первый случай заражения: коронавирус обнаружили у ребенка


фото: reuters
У 7-летнего ребенка в Волынской области обнаружили коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

"23 марта мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. При осмотре температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность кислородом крови) 98%. Ребенку проведены экспресс-тесты на Грипп А и В - результат отрицательный, семейный врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на COVID-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр ", - говорится в сообщении.

В тот же день, вечером температура тела девочки составляла 38,2.

24 марта получен положительный результат ПЦР на COVID-19 у ребенка.

В Волынской ОГА отметили, что состояние ребенка удовлетворительное.

Согласно стандарта медицинской помощи ребенок в госпитализации не нуждается, наблюдается семейным врачом. Девочка вместе с родителями изолированы.

В настоящее время проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендовано самоизоляцию.

  • В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной на COVID-19.

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