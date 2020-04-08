На Сумщине у умершей подтвердили коронавирус

8 апреля, 2020, 17:51

Лабораторный анализ в Киеве подтвердил диагноз COVID-19 у умершей из Конотопского района

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин в Facebook.

"Мы получили окончательные результаты лабораторного исследования анализов второй умершей из села Козацкое Конотопского района госпожи Грищенко А.Н. от лаборатории МЗ города Киева. Коронавирус у нее подтвердился", - написал он.

Напомним, 7 апреля в Сумской области зарегистрировали первый случай выздоровления от COVID-19

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