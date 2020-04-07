Выздоровела первая женщина, которая заразилась коронавирусом в Сумах
7 апреля, 2020, 13:59
И.о. директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Збаражский заявил, что женщина, у которой первой в Сумах подтвердили коронавирус, выздоровела
Об этом он сообщил на брифинге в Сумской ОГА, передает РБК-Украина.
"Первая больная, укоторой был диагностирован коронавирус, на сегодняшний день здорова. Второе исследование, которое мы провели, показало, что у нее нет уже коронавируса", - отметил Збаражский.
Он добавил, что сегодня или в течение трех дней ее могут выписать.
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