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Espreso.tvОбществоВыздоровела первая женщина, которая заразилась коронавирусом в Сумах

Выздоровела первая женщина, которая заразилась коронавирусом в Сумах


фото: reuters
И.о. директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Збаражский заявил, что женщина, у которой первой в Сумах подтвердили коронавирус, выздоровела

Об этом он сообщил на брифинге в Сумской ОГА, передает РБК-Украина.

"Первая больная, укоторой был диагностирован коронавирус, на сегодняшний день здорова. Второе исследование, которое мы провели, показало, что у нее нет уже коронавируса", - отметил Збаражский.

Он добавил, что сегодня или в течение трех дней ее могут выписать.

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