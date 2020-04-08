На Львовщине подтвердили вторую смерть от COVID-19

8 апреля, 2020, 20:15

Во Львовской области умер 50-летний мужчина, у которого 7 апреля подтвердили коронавирус

Об этом сообщает Львовская ОГА.

"На Львовщине умер второй пациент, у которого была зафиксирована коронавирусная инфекциея. Это - 50-летний мужчина. Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили вчера ночью, 7 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину доставили в Клиническую больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением и дыхательной недостаточностью. Несмотря на усилия медиков и реанимационную помощь мужчина скончался.

Напомним, в Кировоградской области подтвердили 6 новых случаев заболевания коронавирусом среди работников медицинских учреждений. Всего в области 76 больных коронавирусом, из них 27 медиков.

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