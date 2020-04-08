На Кировоградщине женщина умерла от коронавируса сразу после госпитализации
Об этом сообщили в Кировоградской ОГА.
"Женщина слишком поздно обратилась за медицинской помощью, провела в больнице около 7 минут. Умершей успели сделать экспресс-тест. Он оказался положительным. Результаты проверили с помощью ПЦР-диагностики. 7 апреля получили подтверждение того, что женщина была больна коронавирусом. Сейчас родственники умерших обследуются методом ПЦР-тестирования. Дезинфекция медучреждений и домов проведена", - рассказал председатель ОГА Андрей Баллонь.
Женщина жила в Новомиргороде.
В настоящее время в области подтверждены 76 случаев коронавируса, два из них - летальные.
Напомним, в Кировоградской 13 медиков заболели COVID-19
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
-
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-