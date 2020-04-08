На Кировоградщине женщина умерла от коронавируса сразу после госпитализации

8 апреля, 2020, 17:00

8 апреля у умершей 77-летней женщины ПЦР-тест подтвердил COVID-19. Отметим, женщина умерла на 7 минуте пребывания в больнице, когда экспресс-тест показал положительный результат

Об этом сообщили в Кировоградской ОГА.

"Женщина слишком поздно обратилась за медицинской помощью, провела в больнице около 7 минут. Умершей успели сделать экспресс-тест. Он оказался положительным. Результаты проверили с помощью ПЦР-диагностики. 7 апреля получили подтверждение того, что женщина была больна коронавирусом. Сейчас родственники умерших обследуются методом ПЦР-тестирования. Дезинфекция медучреждений и домов проведена", - рассказал председатель ОГА Андрей Баллонь.

Женщина жила в Новомиргороде.

В настоящее время в области подтверждены 76 случаев коронавируса, два из них - летальные.

Напомним, в Кировоградской 13 медиков заболели COVID-19

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