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Espreso.tvОбщество13 медиков на Кировоградщине заболели COVID-19 - председатель ОГА

13 медиков на Кировоградщине заболели COVID-19 - председатель ОГА


фото: reuters
На Кировоградщине заболевание коронавирусом лабораторно подтверждено у 13 медицинских работников

Об этом рассказал на брифинге председатель Кировоградской областной госадминистрации Андрей баллона, сообщает Укринформ.

"Среди больных есть 13 медиков. Это и врачи, и медицинские сестры, и санитарки", - проинформировал баллона.

По его словам, все они заразились от больных с пневмониями до того, как у тех был установлен диагноз COVID-19. Медики находятся на самоизоляции.

В медицинских учреждениях, где выявлены инфицированные работники, принимаются надлежащие эпидемиологические меры, но их работа не останавливается. Впрочем, сегодня планируется отдельным распоряжением принять решение об особом порядке работы госпиталя ветеранов войны.

"Мы его тоже "самоизолируем", потому что большинство врачей, которые заболели, именно из этого медицинского учреждения", - отметил председатель ОГА.

В целом по области на утро 6 апреле зафиксирован 41 случай коронавирусной инфекции. У 15 человек состояние средней тяжести, у 19 - легкое, у шести - тяжелое течение болезни. Сейчас ни один пациент не нуждается в принудительной вентиляции легких. 84-летняя жительница Кировоградской умерла, ее родственников протестируют ПЦР-методом.

 

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