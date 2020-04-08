Месси может продолжить карьеру в чемпионате Италии

8 апреля, 2020, 21:01

Итальянский "Интер" интересуется нападающим "Барселоны" Лионелем Месси

Об этом сообщает Football Italia.

Миланский клуб хочет подписать контракт с 32-летним аргентинцем в следующем сезоне. "Интер" готов начать переговоры с капитаном "Барселоны".

Контракт форварда с испанцами истекает в июне 2021 года. В текущем сезоне Лионель Месси провел 31 матч, забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за футболиста составляет 112 млн евро.