Месси может продолжить карьеру в чемпионате Италии
8 апреля, 2020, 21:01
Итальянский "Интер" интересуется нападающим "Барселоны" Лионелем Месси
Об этом сообщает Football Italia.
Миланский клуб хочет подписать контракт с 32-летним аргентинцем в следующем сезоне. "Интер" готов начать переговоры с капитаном "Барселоны".
Контракт форварда с испанцами истекает в июне 2021 года. В текущем сезоне Лионель Месси провел 31 матч, забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за футболиста составляет 112 млн евро.
- 1 апреля аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси назвал 15 лучших молодых футболистов мира.
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