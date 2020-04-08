Китай закрыл на карантин город на границе с Россией

8 апреля, 2020, 12:24

Китай закрыл границу с Россией в автомобильном пункте пропуска Пограничный-Суйфэньхэ в Приморье из-за вспышки коронавируса и ввел в китайском городе карантин

Об этом сообщает Reuters

Как отмечается, за день в провинции Хэйлунцзян зафиксировали 25 случая коронавируса из-за наплыва зараженных приезжих из соседней России. В связи с этим, китайские власти ввели ограничения на перемещение жителей города, как раньше было в Ухане (провинция Хубэй).

В частности, теперь люди имеют оставаться в доме - только один человек на семью может выезжать раз в три дня, чтобы приобрести необходимое, и они должны вернуться в тот же день.

Читайте также: Власти Китая полностью позволили выезд из Уханя, который находился в изоляции из COVID-19

Добавим, по состоянию на 8 апреля в Российской Федерации зарегистрировано 8672 случаев коронавируса в 81 регионе.