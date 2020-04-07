Власти Китая полностью позволили выезд из Уханя, который находился в изоляции из-за COVID-19

7 апреля, 2020, 21:03

Власти Китая разблокировали выезд и возобновили движение поездов из города Ухань, откуда началась пандемия коронавируса

Об этом сообщает Global Times .

Отмечается, что Ухань пробыл в жесткой изоляции 76 дней. Такие меры власти ввели, чтобы сдержать распространение Covid-19. Перед открытием выезда из города на шоссе скопились автомобили с желающими покинуть Ухань.

Сообщается, что восстановили движение поезда. И, что за среду, 8 апреля, на поездах город покинут около 55 тыс. человек. Преимущественно это люди, которые работают за пределами Уханя. Власти города, несмотря на разрешение на выезд, призвали жителей не выезжать из Уханя без необходимости.

Напомним, в Ухане в январе были приняты экстренные меры по борьбе с распространением коронавируса. В городе, где проживает более 11 млн человек, было приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение, остановлено движение транспорта. Жители города почти перестали выходить на улицы.

Власти Китая 25 марта отменили ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй после пандемии коронавируса.

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