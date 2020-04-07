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Espreso.tvМирВласти Китая полностью позволили выезд из Уханя, который находился в изоляции из-за COVID-19

Власти Китая полностью позволили выезд из Уханя, который находился в изоляции из-за COVID-19

Власти Китая разблокировали выезд и возобновили движение поездов из города Ухань, откуда началась пандемия коронавируса

Об этом сообщает Global Times .

Отмечается, что Ухань пробыл в жесткой изоляции 76 дней. Такие меры власти ввели, чтобы сдержать распространение Covid-19. Перед открытием выезда из города на шоссе скопились автомобили с желающими покинуть Ухань.

Сообщается, что восстановили движение поезда. И, что за среду, 8 апреля, на поездах город покинут около 55 тыс. человек. Преимущественно это люди, которые работают за пределами Уханя. Власти города, несмотря на разрешение на выезд, призвали жителей не выезжать из Уханя без необходимости.

  • Напомним, в Ухане в январе были приняты экстренные меры по борьбе с распространением коронавируса. В городе, где проживает более 11 млн человек, было приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение, остановлено движение транспорта. Жители города почти перестали выходить на улицы.
  • Власти Китая 25 марта отменили ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй после пандемии коронавируса.

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