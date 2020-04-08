Командующий американских ВМС ушел в отставку из-за скандала с авианосцем, на котором обнаружили коронавирус
8 апреля, 2020, 08:32
И.о. госсекретаря ВМС США Томас Модли ушел в отставку после увольнения капитана с авианосца "Теодор Рузвельт", на котором обнаружили коронавирус
Об этом сообщает CNN.
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Модли ушел в отставку по собственному желанию.
Два дня назад стало известно, что Модли назвал бывшего капитана авианосца Бретта Крозье слишком "тупым". Гнев и.о. госсекретаря вызвало письмо, с которым Крозье обратился к командованию. Письмо попало в СМИ. Крозье был уволен.
Ранее капитан рапортовал, что на судне заразились 100 моряков . "Теодор Рузвельт" бросил якорь возле острова Гуам, где находится база США. С авианосца сняли уже 1000 человек, COVID-19 подтвержден у 25 членов экипажа, эвакуация продолжается.
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