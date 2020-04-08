Количество больных коронавирусом в Беларуси превысило тысячу
Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Минздрав.
"С начала вспышки в Беларуси зафиксирован наибольший прирост количества случаев 7 апреля было 861, 8 апреля - 1066. Это плюс 205 больных в день", - говорится в сообщении.
На стационарном лечении находятся 976 человек. В большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.
После лечения выздоровели 77 человек.
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Отмечается, что наибольшее количество больных пациентов живут в Минске - 601 человек.
Ранее белорусский МЗ подтвердил смерть 13 пациентов с коронавирусом.
По данным сайта Worldоmeter, по состоянию на утро 8 апреля во мире зафиксировано 1431951 случай коронавируса, в частности 82 085 летальных, 302209 человек выздоровели.
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