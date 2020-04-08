Джонсон вторую ночь провел в реанимации

Об этом сообщает BBC.

Представитель Джонсона во вторник вечером заявил, что состояние Джонсона "стабильное", и он остается в "хорошем настроении".

Министр иностранных дел Доминик Рааб, который временно возглавляет правительство, заявил, что он "уверен", что Джонсон вылечится от этой болезни, назвав его "бойцом".

"И я уверен, что он справится, потому что если есть что-то, что я знаю об этом премьер-министра, это то, что он боец. И он вернется к рулю, проведя нас через этот кризис в короткие сроки", - сказал Рааб.

Рааб сказал, что Джонсон получал стандартную кислородную терапию и дышал без всякой помощи, такой как искусственная вентиляция легких или неинвазивная респираторная поддержка.

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