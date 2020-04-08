Для рассмотрения "антиколомойского" законопроекта может состояться внеочередное заседание Рады, - нардеп

8 апреля, 2020, 16:49

Окончательная версия сравнительной таблицы с правками к законопроекту №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" может быть подготовлена 10 апреля

Такое мнение в комментарии журналистам высказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, сообщает Укринформ.

"Пока внесены в таблицу где-то до 10 тысяч правок, даже меньше. К сожалению, скорость внесения правок - это примерно две тысячи в день. Мы прогнозируем, что где-то к пятнице уже будет финальная сводная таблица. Вопрос пока заключается в том, будет ли она готова на утро пятницы, или на вечер. Только после того, как эта таблица будет сведена, появится хоть какая-то возможность провести заседание комитета. Опять же, похоже на то, что это произойдет не раньше пятницы" , - подчеркнул Железняк.

По его словам, также пока не определено, будут ли вопросы пересмотра Госбюджета-2020 и законопроекта о банках в повестке дня одного внеочередного заседания Верховной Рады, или же состоятся два заседания.

"Пока неизвестно, будет ли так, что сначала мы соберемся для того, чтобы принять изменения в бюджет, кадровые вопросы, возможно, еще два технических законопроекта о земле, и отклонить проекты постановлений об отмене закона о рынке земли, а потом будет отдельное внеочередное заседание именно по вопросу закона о банках. И опять же, тут вопрос о процедуре рассмотрения, которая будет, - ждем ответа от коалиции", - уточнил Железняк.