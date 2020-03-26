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Espreso.tvОбществоВ Японии объявили новую волну эпидемии коронавируса

В Японии объявили новую волну эпидемии коронавируса


фото: reuters
В Токио новая волна эпидемии коронавируса, зарегистрировано более 45 случаев смертей

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, по состоянию на 26 марта зарегистрировано 1314 случаев заболевания коронавирусом внутри страны.

"Я сказал премьер-министру Абэ, что существует высокий риск широкого распространения коронавируса", - заявил министр здравоохранения Катсунобу Като после встречи с Синдзо Абэ и министром экономики Ясутоши Нисимура.

Издание пишет, что премьер-министр может объявить чрезвычайное положение, если болезнь представляет серьезную опасность для жизни людей и, если ее быстрое распространение грозит серьезными экономическими убытками.

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