Вратарь сборной Украины может перейти во французский топ-клуб

7 апреля, 2020, 16:23

Руководство французского "Марселя" видит в украинском вратаре Андрее Лунине замену 35-летнему Стиву Манданда

Об этом сообщает footradio.com.

"Марсель" хочет найти замену 35-летнему Манданда, который скоро может завершить игровую карьеру.

"Лунин - это вратарь, который прекрасно проявил себя в Лиге Европы с "Зарей". Но сейчас он не играет в "Реале". У него хорошая игра ногами, а также он очень высокий, поэтому прекрасно смотрится на линии. Он подвижный, и вообще у него много отличных вратарских качеств. в "Реале" он будет вратарем для скамейки запасных. Сейчас Лунин мало играет, но когда он в форме, то это потрясающий вратарь. Ему всего 21 год, а поэтому если "Марселю" удалось бы его подписать, то Андрей без проблем закрыл бы вратарскую позицию в команде на следующий десятилетний период", - отметил французский журналист Мурат Артс.

21-летний Андрей Лунин принадлежит мадридскому "Реалу", но первую половину сезона провел в аренде в "Вальядолиде". Там он не получал игровой практики, из-за чего был отправлен в аренду в "Овьедо". За этот клуб украинец уже сыграл 9 матчей и пропустил 10 голов.

Напомним, 16 марта Андрей Лунин рассказал, что в Испании нет паники из-за пандемии коронавируса.