Впервые с начала пандемии: в Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса
Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные китайского ведомства.
"В Китае заявили во вторник (7 апреля, - ред.) об отсутствии смертей от коронавируса, что произошло впервые с начала публикаций данных в январе", - говорится в сообщении.
В то же время Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщила о 32 новых случаях заболевания COVID-19. Все инфицированные прибыли из-за рубежа. В понедельник, 6 апреля, было выявлено 39 случаев.
Всего в стране во время пандемии коронавируса зарегистрировано 81740 случаев, из них 3381 летальные.
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Отмечается, что в Китае опасаются второй волны коронавируса от людей, которые приезжают в страну. Поэтому власть уже закрыла границу для иностранцев, даже для тех, у кого были визы или вид на жительство.
По состоянию на утро 7 февраля в мире всего зафиксировано почти 1,35 млн случаев инфицирования COVID-19, из них 75 тыс. человек умерли, более 285 тыс. выздоровели.
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