Во Франции - самое высокое количество смертей от коронавируса за сутки с начала эпидемии

7 апреля, 2020, 11:35

Во Франции несмотря на уменьшение количества больных коронавирусной болезни в реанимации, зафиксировано наибольшее за период пандемии количество летальных случаев за сутки

Об этом свидетельствуют обновленные данные Национального агентства общественного здоровья, сообщает Укринформ .

По состоянию на вечер 6 апреля, во Франции зафиксировано 74 390 случаев инфицирования COVID-19 (на 3912 больше, чем накануне), 8911 человек умерли, что свидетельствует о 613 летальных случаев в сутки. Это самая трагическая цифра за весь период пандемии с начала января. На прошлой неделе больше всего смертей, вызванных коронавирусом, было зафиксировано на уровне 588.

В Министерстве солидарности и здравоохранения страны отмечают уменьшение количества тяжелых пациентов, находящихся в реанимационных отделениях, что оценивается как положительный фактор в динамике протекания пандемии.

В то же время, как заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, последняя трагическая статистика летальных исходов показала, что страна еще не достигла пика пандемии, вызванной коронавирусом.

С 17 марта во Франции действует жесткий режим карантина. Сейчас он продлен до 15 апреля.

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Согласно правительственному декрету, запрещены не просто массовые, но и минимальные групповые собрания людей. Граждане обязаны оставаться на "домашнем" карантине и покидать дома только по необходимости, которые четко определены правилами. За нарушение режима - штраф в 135 евро.

Правительство страны требует от граждан не покидать дома и не путешествовать во время пасхальных каникул и праздников. Для контроля эпидемиологической ситуации в последнюю неделю Министерство внутренних дел привлекло 160 тыс. полицейских и жандармов.

Во Франции за нарушение мер, принятых в связи с противодействием пандемии коронавируса, уже оштрафованы 480 тыс. человек. При этом органы правопорядка провели 8 млн проверок.