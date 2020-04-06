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Espreso.tvОбществоВо Франции ввели цифровое разрешение на передвижение во время карантина

Во Франции ввели цифровое разрешение на передвижение во время карантина

Правительство Франции ввело цифровое разрешение на передвижение во время карантина из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции.

Сообщается, что с понедельника, 6 апреля, цифровое разрешение доступно для использования гражданами страны.

Теперь французы смогут загрузить соответствующее разрешение с помощью цифрового приложения на свой смартфон.

В то же время, передает издание Le Figaro, глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал французов уважать общий карантин.

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Он также похвалил граждан за дисциплинированность.

"65 млн французов придерживаются карантина. Всего правоохранители проверили 8,2 миллиона французов и составили 480 тысяч административных протоколов", - отметил Кастанер.

По его словам, за соблюдением карантина следят более 160 тысяч правоохранителей.

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