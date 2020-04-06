Во Франции ввели цифровое разрешение на передвижение во время карантина
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции.
Сообщается, что с понедельника, 6 апреля, цифровое разрешение доступно для использования гражданами страны.
Теперь французы смогут загрузить соответствующее разрешение с помощью цифрового приложения на свой смартфон.
В то же время, передает издание Le Figaro, глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал французов уважать общий карантин.
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Он также похвалил граждан за дисциплинированность.
"65 млн французов придерживаются карантина. Всего правоохранители проверили 8,2 миллиона французов и составили 480 тысяч административных протоколов", - отметил Кастанер.
По его словам, за соблюдением карантина следят более 160 тысяч правоохранителей.
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