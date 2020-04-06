Во Франции ввели цифровое разрешение на передвижение во время карантина

6 апреля, 2020, 16:58

Правительство Франции ввело цифровое разрешение на передвижение во время карантина из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции.

Сообщается, что с понедельника, 6 апреля, цифровое разрешение доступно для использования гражданами страны.

Теперь французы смогут загрузить соответствующее разрешение с помощью цифрового приложения на свой смартфон.

В то же время, передает издание Le Figaro, глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал французов уважать общий карантин.

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Он также похвалил граждан за дисциплинированность.

"65 млн французов придерживаются карантина. Всего правоохранители проверили 8,2 миллиона французов и составили 480 тысяч административных протоколов", - отметил Кастанер.

По его словам, за соблюдением карантина следят более 160 тысяч правоохранителей.