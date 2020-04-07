 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Южной Корее хотят использовать электронные браслеты для контроля самоизоляции

В Южной Корее хотят использовать электронные браслеты для контроля самоизоляции


фото: reuters
Власти Южной Кореи рассматривают возможность надевать электронные браслеты на людей, чтобы они не нарушали режим самоизоляции во время пандемии коронавируса COVID-19

Об этом сообщает Yonhap.

"Южная Корея обдумывает использование электронных браслетов, чтобы люди в самоизоляции не выходили на улицу на фоне растущего опасения в отношении лиц, нарушающих правила и распространение коронавируса", - говорится в сообщении.

По словам высокопоставленного чиновника МЗ Юна Тая-хо, большинство людей придерживаются режима самоизоляции, однако некоторые лица все же покидают свои места карантина.

Отмечается, что правительство уже приказало людям в самоизоляции загрузить специальное приложение для слежения за их движением. Однако некоторые лица выходят на улицу, оставляя свой телефон дома или выключают систему GPS. Полиция обнаружила 75 таких нарушителей, против шести из них открыли уголовное производство.

Сейчас в Южной Корее зарегистрировано 10331 подтвержденный случай коронавируса.

Читайте также: В Сингапуре будут сажать в тюрьму за умышленное приближение к людям

По состоянию на утро вторника 7 апреля во мире всего зафиксировано около 1,35 миллиона случаев инфицирования COVID-19, включая в 75000 погибших и более 285 000 тех, кто выздоровели.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

7 апреля, 2020 вторник

6 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать