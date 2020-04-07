В Южной Корее хотят использовать электронные браслеты для контроля самоизоляции

7 апреля, 2020, 13:08

Власти Южной Кореи рассматривают возможность надевать электронные браслеты на людей, чтобы они не нарушали режим самоизоляции во время пандемии коронавируса COVID-19

Об этом сообщает Yonhap.

"Южная Корея обдумывает использование электронных браслетов, чтобы люди в самоизоляции не выходили на улицу на фоне растущего опасения в отношении лиц, нарушающих правила и распространение коронавируса", - говорится в сообщении.

По словам высокопоставленного чиновника МЗ Юна Тая-хо, большинство людей придерживаются режима самоизоляции, однако некоторые лица все же покидают свои места карантина.

Отмечается, что правительство уже приказало людям в самоизоляции загрузить специальное приложение для слежения за их движением. Однако некоторые лица выходят на улицу, оставляя свой телефон дома или выключают систему GPS. Полиция обнаружила 75 таких нарушителей, против шести из них открыли уголовное производство.

Сейчас в Южной Корее зарегистрировано 10331 подтвержденный случай коронавируса.

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По состоянию на утро вторника 7 апреля во мире всего зафиксировано около 1,35 миллиона случаев инфицирования COVID-19, включая в 75000 погибших и более 285 000 тех, кто выздоровели.