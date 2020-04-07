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Espreso.tvОбществоВ Испании после 4 дней спада вновь возросло количество умерших от коронавируса

В Испании после 4 дней спада вновь возросло количество умерших от коронавируса


фото: reuters
В Испании количество умерших от коронавируса COVID-19 за последние сутки увеличилось на 743 человека, является первым ростом после четырех дней спада

Об этом сообщает El Pais.

"Согласно официальным данным Минздрава, опубликованным во вторник, 7 апреля, в Испании от коронавируса умерли 743 человека за последние 24 часа. Это первый рост за последние четверо суток", - говорится в сообщении.

Количество погибших от COVID-19 в Испании сейчас составляет 13798 человек. Всего в стране подтверждено 140 510 случаев инфицирования.

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По последним данным Worldmeters, в мире зарегистрировано более 1,35 млн случаев инфицирования коронавируса. Из них 75 896 человек скончались, 290 643 выздоровели.

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