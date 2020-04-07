В Испании после 4 дней спада вновь возросло количество умерших от коронавируса
Об этом сообщает El Pais.
"Согласно официальным данным Минздрава, опубликованным во вторник, 7 апреля, в Испании от коронавируса умерли 743 человека за последние 24 часа. Это первый рост за последние четверо суток", - говорится в сообщении.
Количество погибших от COVID-19 в Испании сейчас составляет 13798 человек. Всего в стране подтверждено 140 510 случаев инфицирования.
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По последним данным Worldmeters, в мире зарегистрировано более 1,35 млн случаев инфицирования коронавируса. Из них 75 896 человек скончались, 290 643 выздоровели.
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