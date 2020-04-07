В Винницкой области мужчина отстреливался от спецназовцев из ружья и пистолета, ранил четырех

7 апреля, 2020, 13:36

6 апреля в Шаргороде бойцы спецподразделения КОРД задержали вооруженного ружьем и пистолетом правонарушителя, который после угроз расправой своему соседу закрылся в собственном доме

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

Как отметили в полиции, мужчина начал стрелять в полицейских, когда они прибыли на вызов.

"В полицию поступило сообщение от 32-летнего местного жителя о том, что во время конфликта его сосед вел себя неадекватно, размахивал оружием и угрожал его применить. Чтобы выяснить все обстоятельства, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

52-летний правонарушитель отказался общаться с работниками полиции, а затем выйдя на улицу, произвел несколько выстрелов из ружья вверх, угрожая расправой полицейским. Мужчина вел себя неадекватно, на просьбу полицейских успокоиться и отдать оружие - не реагировал, после чего закрылся в доме, где находился его пожилой отец ", - говорится в сообщении.

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"Понимая, что злоумышленник может нанести ущерб пенсионеру и окружающим, руководство областного главка полиции приняло решение о введении спецоперации по задержанию вооруженного злоумышленника с привлечением бойцов спецподразделения КОРД", - добавили правоохранители.

Как рассказал начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос, во время штурма дома злоумышленник начал стрелять из ружья и пистолета по спецназовцам, в результате чего четверо полицейских получили ранения. Пока одни бойцы спецподразделения отвлекли внимание злоумышленника разбивкой окна в доме, другие выбили дверь и задержали вооруженного правонарушителя. У него изъяли охотничье ружье и пистолет.

Фото - Нацполиция:

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