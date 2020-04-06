В Николаеве во время перестрелки ранили в голову криминального авторитета "Мультика", - СМИ
Об этом сообщает издание " Новости-Н ".
Пуля попала в шею и прошла навылет через челюсть. Пострадавшего сразу же отвезли в скорую, где его экстренно прооперировали. В больницу он был доставлен в состоянии геморрагического шока с давлением 80, Врачам удалось стабилизировать состояние.
В настоящее время больному вызвали бригаду челюстно-лицевых хирургов, которые сделают ревизию раны, чтобы ушить повреждения крупных кровеносных сосудов.
Главной опасностью для потерпевшего в настоящее время является очень большая кровопотеря - в результате ранения Михаил Титов потерял более двух литров крови.
Перестрелка произошла во дворе офисного центра "Техноконтракт". Сотрудники расположенной рядом автомойки услышали несколько выстрелов, после чего, выйдя на улицу, увидели лежащего на асфальте в луже крови мужчины. Оказалось, что пулевое ранение в голову получил известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, более известный по прозвищу "Мультик".
Полиция расследует обстоятельства стрельбы.
"6 апреля около 14:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе возле бизнес-центра по пр. Центральном, во время которой получил огнестрельное ранение местный бизнесмен", - говорится в сообщении.
По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Покушение на умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, 29 августа 2017 года в Николаеве у депутатов "Оппоблока", местных предпринимателей и работников департамента ЖКХ городского совета были проведены обыски. В результате задержаны предприниматель Михаил Титов (известный в Николаеве криминальный авторитет по прозвищу "Мультик") и четверо его сторонников, среди которых был и Леонов. Их обвиняют в завладении бюджетными средствами, вымогательстве, рейдерстве, угрозах в расправе и других тяжких преступлениях
- 23 марта в следственном изоляторе Николаева найден мертвым Дмитрий Леонов - фигурант дела с участием криминального авторитета Михаила Титова по кличке "Мультик"
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