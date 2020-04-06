В Николаеве во время перестрелки ранили в голову криминального авторитета "Мультика", - СМИ

6 апреля, 2020, 15:57

6 апреля в городе Николаев, во дворе офисного центра "Техноконтракт", произошла перестрелка, в результате которой Михаил Титов, известный как "Мультик" получил пулевое ранение шеи и челюсти

Об этом сообщает издание " Новости-Н ".

Пуля попала в шею и прошла навылет через челюсть. Пострадавшего сразу же отвезли в скорую, где его экстренно прооперировали. В больницу он был доставлен в состоянии геморрагического шока с давлением 80, Врачам удалось стабилизировать состояние.

В настоящее время больному вызвали бригаду челюстно-лицевых хирургов, которые сделают ревизию раны, чтобы ушить повреждения крупных кровеносных сосудов.

Главной опасностью для потерпевшего в настоящее время является очень большая кровопотеря - в результате ранения Михаил Титов потерял более двух литров крови.

Перестрелка произошла во дворе офисного центра "Техноконтракт". Сотрудники расположенной рядом автомойки услышали несколько выстрелов, после чего, выйдя на улицу, увидели лежащего на асфальте в луже крови мужчины. Оказалось, что пулевое ранение в голову получил известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, более известный по прозвищу "Мультик".

Полиция расследует обстоятельства стрельбы.

"6 апреля около 14:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе возле бизнес-центра по пр. Центральном, во время которой получил огнестрельное ранение местный бизнесмен", - говорится в сообщении.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Покушение на умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.