В Киеве в продажу поступят 200 тыс. масок, - Кличко

7 апреля, 2020, 12:31

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столицу в продажу поступит 200 тыс. защитных масок

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Город получил еще одну партию масок, которую заказывало. И сегодня 200 тысяч масок поступят в продажу в сеть коммунальных аптек "Фармация", - сказал мэр.

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