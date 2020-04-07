В Киеве в продажу поступят 200 тыс. масок, - Кличко
7 апреля, 2020, 12:31
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столицу в продажу поступит 200 тыс. защитных масок
Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Город получил еще одну партию масок, которую заказывало. И сегодня 200 тысяч масок поступят в продажу в сеть коммунальных аптек "Фармация", - сказал мэр.
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За минувшие сутки подтвердили еще 12 случаев COVID-19 в Киеве .
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