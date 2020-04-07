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Espreso.tvОбществоВ Киеве в продажу поступят 200 тыс. масок, - Кличко

В Киеве в продажу поступят 200 тыс. масок, - Кличко


фото: reuters
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столицу в продажу поступит 200 тыс. защитных масок

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Город получил еще одну партию масок, которую заказывало. И сегодня 200 тысяч масок поступят в продажу в сеть коммунальных аптек "Фармация", - сказал мэр.

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