В столице на коронавирус заболели 279 человек, - Кличко

7 апреля, 2020, 12:12

За минувшие сутки подтвердили еще 12 случаев COVID-19 в Киеве, один человек умер

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко на брифнгу, передает Еспресо.TV.

Он отметил, что заболели 3 женщины в возрасте от 34 до 41 года и 5 мужчин в возрасте от 31 до 67 лет.

Он добавил, что болезнь подтвердили у 4 детей: 2 трехлетних девочек и два мальчика 6 и 15 лет.

"Один человек, 36 лет, умер. За жизнь мужчины почти 2 недели боролись врачи Александровской больницы. Он был подключен к аппарату ЭКМО - насыщение крови кислородом. Но у мужчины были очень поражены легкие. Поэтому спасти его не удалось", - отметил Кличко.

Из киевлян, заболевших за минувшие сутки, госпитализировали 2 пациентов. Остальные 10 лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей. Большинство киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы страны в последнее время не выезжали. То есть были инфицированы в Украине.

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