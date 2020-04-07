В Британии резкий скачок смертности от коронавируса за сутки

7 апреля, 2020, 18:04

В Великобритании за сутки от коронавируса погибли 854 человека - больше всего с начала эпидемии

Об этом сообщает Guardian.

За последние 24 часа в больницах Великобритании зафиксировали 854 новые смерти от Covid-19. Это самый большой показатель за сутки с начала эпидемии. Предыдущий максимум составлял 708 смертей. Накануне, 6 апреля, суточное количество погибших составило 439 человек - почти на 200 меньше, чем в предыдущие два дня.

Больше всего умерших - 758 - в Англии, 74 - в Шотландии, 19 - в Уэльсе и 3 - в Северной Ирландии.

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Таким образом, общее число погибших от Covid-19 выросло до 6236: 5655 - в Англии, двести девяносто шестой Шотландии, 212 - в Уэльсе и семьдесят третьей Северной Ирландии.

Показатели могут скорректироваться после публикации официальной информации от Департамента здравоохранения и социальной защиты.