В Британии резкий скачок смертности от коронавируса за сутки
Об этом сообщает Guardian.
За последние 24 часа в больницах Великобритании зафиксировали 854 новые смерти от Covid-19. Это самый большой показатель за сутки с начала эпидемии. Предыдущий максимум составлял 708 смертей. Накануне, 6 апреля, суточное количество погибших составило 439 человек - почти на 200 меньше, чем в предыдущие два дня.
Больше всего умерших - 758 - в Англии, 74 - в Шотландии, 19 - в Уэльсе и 3 - в Северной Ирландии.
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Таким образом, общее число погибших от Covid-19 выросло до 6236: 5655 - в Англии, двести девяносто шестой Шотландии, 212 - в Уэльсе и семьдесят третьей Северной Ирландии.
Показатели могут скорректироваться после публикации официальной информации от Департамента здравоохранения и социальной защиты.
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