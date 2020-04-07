У Зеленского рассказали о "плюсах" переноса Конституционного суда в Харьков

7 апреля, 2020, 15:47

По словам представителя президента при КС, народного депутата Федора Вениславского, перенос суда в Харьков сделает его независимым от влияния других ветвей власти

Об этом нардеп и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сказал в комментарии " Интерфакс-Украина ".

"Харьков - древняя юридическая столица Украины, с мощным интеллектуальным потенциалом, с наибольшей концентрацией ученых-правоведов, с хорошими традициями проведения различных юридических научных форумов. Поэтому перенос КС именно туда - вполне обоснованное предложение. Более того, расположение КС не в столице государства является обычной практикой для многих западных стран. А нынешнее помещение КС, на мой взгляд, можно будет предложить рассмотреть президенту Украины Владимиру Зеленскому как один из возможных вариантов размещения нового Офиса президента ", - заявил он.

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Вениславский считает, что КС стоит дистанцировать от других органов публичной власти и от различных политических сил.

"К сожалению, из достоверных источников постоянно поступает информация, что накануне принятия Конституционным судом важных решений некоторые судьи почему-то систематически ездят на аудиенции и к бывшим чиновникам, во времена которых их назначали на должности, и к олигархам, а также к известным криминальным авторитетам", - отметил он.

Также он заявил, что поддерживает законодательное закрепление положения о предоставлении ежегодных отпусков всем судьям КС одновременно.

"Во-первых, в связи с чрезвычайной политико-правовой значимости решений суда важно, чтобы в их принятии участвовала максимальное количество судей, в идеале - все, а во-вторых, чтобы никогда не возникало проблем с кворумом, что, по увы, иногда бывает ", - пояснил он.

Вениславский согласен и с тем, что КС обязательно должен принимать мотивированные решения о продолжении рассмотрения дел сверх установленного законом срока и аргументированно доказывать, почему в течение 6 месяцев решение по делу не принято. "Это будет дисциплинировать суд, станет своеобразным психологическим предохранителем от чрезмерного и не всегда обоснованного затягивания сроков рассмотрения дел. Например, судебную реформу 2016 года суд рассматривал более трех лет; очищение власти (закон о люстрации - ИФ) - почти пять лет о конституционности закона Украины о системе гарантирования вкладов физических лиц - четыре года ", - отметил он.

По его мнению, вполне обосновано и предложение автора законопроекта лишить права подавать конституционную жалобу юридических лиц частного права. "Во-первых, право на конституционную жалобу закреплено в разделе II Конституции Украины, где закреплены собственно права и свободы физических, а не юридических лиц. А во-вторых, содержание жалоб юридических лиц свидетельствует о наличии серьезных коррупционных рисков в этой сфере. Соответственно, важно их устранить, чтобы не было даже гипотетического соблазна использовать этот инструмент в ущерб интересам государства и общества ", - разъяснил он.

Вениславский отметил, что считает целесообразными и другие предложения, содержащиеся в законопроекте, и будет предлагать коллегам из парламента их поддержать.

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