В ВР предложили перенести Конституционный суд в Харьков

6 апреля, 2020, 19:05

Верховной Раде предлагают перенести Конституционный суд Украины из Киева в Харьков

Об этом говорится в тексте законопроекта № 3300, опубликованном на сайте Рады.

Автор - нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова - считает, что перенос КСУ из столицы в Харьков, который считается юридической столицей Украины, повысит уровень независимости самого суда.

Кроме того, предлагается запретить юридическим лицам обращаться в КСУ с конституционной жалобой, а также обязать судей Конституционного суда идти в оплачиваемый ежегодный отпуск одновременно для обеспечения на заседаниях КСУ максимального количества судей.