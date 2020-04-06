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Espreso.tvОбществоВ ВР предложили перенести Конституционный суд в Харьков

В ВР предложили перенести Конституционный суд в Харьков

Верховной Раде предлагают перенести Конституционный суд Украины из Киева в Харьков

Об этом говорится в тексте законопроекта № 3300, опубликованном на сайте Рады.

Автор - нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова - считает, что перенос КСУ из столицы в Харьков, который считается юридической столицей Украины, повысит уровень независимости самого суда.

Кроме того, предлагается запретить юридическим лицам обращаться в КСУ с конституционной жалобой, а также обязать судей Конституционного суда идти в оплачиваемый ежегодный отпуск одновременно для обеспечения на заседаниях КСУ максимального количества судей.

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