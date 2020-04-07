У новорожденного ребенка нардепа Скороход обнаружили COVID-19

7 апреля, 2020, 20:53

В инфекционную столичную больницу с диагнозом коронавирус попал младенец депутата Анны Скороход. У ребенка и женщины анализы подтвердили COVID-19

Об этом народный депутат рассказала в эфире ТСН .

Скороход говорит, что состояние ребенка стабильное. "COVID-19 подтвержден у нас обоих. Сегодня сдали дополнительные анализы ", - рассказала депутат.

По словам Скороход, у нее снова поднялась температура.

"Продолжает подниматься. Все повторяется, как было с самого начала: ломота в теле, слабость", - сказала она.