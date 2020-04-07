 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ новорожденного ребенка нардепа Скороход обнаружили COVID-19

У новорожденного ребенка нардепа Скороход обнаружили COVID-19

В инфекционную столичную больницу с диагнозом коронавирус попал младенец депутата Анны Скороход. У ребенка и женщины анализы подтвердили COVID-19

Об этом народный депутат рассказала в эфире ТСН .

Скороход говорит, что состояние ребенка стабильное. "COVID-19 подтвержден у нас обоих. Сегодня сдали дополнительные анализы ", - рассказала депутат.

По словам Скороход, у нее снова поднялась температура.

"Продолжает подниматься. Все повторяется, как было с самого начала: ломота в теле, слабость", - сказала она.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать