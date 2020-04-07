У новорожденного ребенка нардепа Скороход обнаружили COVID-19
7 апреля, 2020, 20:53
В инфекционную столичную больницу с диагнозом коронавирус попал младенец депутата Анны Скороход. У ребенка и женщины анализы подтвердили COVID-19
Об этом народный депутат рассказала в эфире ТСН .
Скороход говорит, что состояние ребенка стабильное. "COVID-19 подтвержден у нас обоих. Сегодня сдали дополнительные анализы ", - рассказала депутат.
По словам Скороход, у нее снова поднялась температура.
"Продолжает подниматься. Все повторяется, как было с самого начала: ломота в теле, слабость", - сказала она.
- Экс-нардеп фракции "Слуга народа" Анна Скороход сдала еще один тест на коронавирус, он также оказался положительным.
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало