Скороход сдала еще один тест на коронавирус, он также оказался положительным
6 апреля, 2020, 11:09
Экс-нардеп фракции "Слуга народа" Анна Скороход сдала еще один тест на коронавирус, он также оказался положительным
Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
"Сделала повторный тест. Положительный, хотя чувствую себя нормально, как-то", - написала Скороход.
Ранее она рассказала о своих симптомах и призналась, что температура может быть не обязательно высокая. У экс-нардепа "Слуги народа" температура от 37,5 до 38,5 поднималась лишь пару раз вечером.
Среди других симптомов болезни, как почувствовала Скороход, были:
- сильная ломота в теле, особенно к вечеру;
- головная боль;
- потеря обоняния;
- сухость и першение в горле.
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