6 апреля, 2020, 11:09

Экс-нардеп фракции "Слуга народа" Анна Скороход сдала еще один тест на коронавирус, он также оказался положительным

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Сделала повторный тест. Положительный, хотя чувствую себя нормально, как-то", - написала Скороход.

Ранее она рассказала о своих симптомах и призналась, что температура может быть не обязательно высокая. У экс-нардепа "Слуги народа" температура от 37,5 до 38,5 поднималась лишь пару раз вечером.