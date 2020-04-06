 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСкороход сдала еще один тест на коронавирус, он также оказался положительным

Скороход сдала еще один тест на коронавирус, он также оказался положительным


фото: reuters
Экс-нардеп фракции "Слуга народа" Анна Скороход сдала еще один тест на коронавирус, он также оказался положительным

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Сделала повторный тест. Положительный, хотя чувствую себя нормально, как-то", - написала Скороход.

Ранее она рассказала о своих симптомах и призналась, что температура может быть не обязательно высокая. У экс-нардепа "Слуги народа" температура от 37,5 до 38,5 поднималась лишь пару раз вечером.

Среди других симптомов болезни, как почувствовала Скороход, были:

- сильная ломота в теле, особенно к вечеру;

- головная боль;

- потеря обоняния;

- сухость и першение в горле.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

6 апреля, 2020 понедельник

5 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать