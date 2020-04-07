Трамп предлагает для Джонсона экспериментальное лечение коронавируса

7 апреля, 2020, 11:55

Президент США Дональд Трамп попросил фармацевтические компании страны, работающие над экспериментальными препаратами против коронавируса COVID-19, предложить врачам премьер-министру Великобритании Борису Джонсону помощь в его лечении

Такое решение появилось после того, как выяснилось, что Джонсон находится в реанимации, сообщает The Guardian .

"Я попросил две ведущие (фармацевтические американские, - ред.) компании... Они пришли с решениями и просто выполнили невероятную работу - и я попросил их немедленно связаться с Лондоном... Они действительно имеют передовые терапевтические средства... и уже приехали в Лондон. В лондонском офисе есть все, что им нужно. Мы увидим, можем ли мы помочь. Мы связались со всеми врачами Бориса (Джонсона, - ред.), и посмотрим, что будет ", - сказал Трамп во время вечернего пресс-брифинга в понедельник.

В то же время Трамп не назвал компании и лекарства, которые имел в виду. Но прежде в понедельник он провел конференцию по поводу терапевтических препаратов с руководителями четырех фармацевтических и биотехнологических компаний США: Amgen, Genetech, Gilead и Regeneron.

"Нам очень жаль услышать, что сегодня днем его (Джонсона, - ред.) перевели в реанимацию, все американцы молятся за его выздоровление", - сказал президент США, назвав Джонсона «хорошим другом».

Как сообщалось, глава правительства Великобритании Борис Джонсон провел ночь на вторник в отделении интенсивной терапии из-за обострения симптомов коронавируса.